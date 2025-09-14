A una semana de las elecciones legislativas bonaerenses, cuyos resultados fueron una paliza electoral para La Libertad Avanza (LLA), desde el Gobierno dejaron trascender en la noche de este sábado que el presidente Javier Milei elegirá la provincia de Córdoba como primer peldaño para lanzar la campaña nacional de cara a las elecciones del 26 de octubre.

La información, dada a conocer por Noticias Argentinas (NA), no revela mayores detalles respecto de la fecha o el lugar del lanzamiento de la campaña nacional del oficialismo, pero sí refuerza la estrategia que utilizará el Gobierno: mayor presencia en el interior tras el traspié sufrido en la provincia de Buenos Aires, principal distrito del país con casi el 40% del padrón electoral.

Según fuentes de la Casa Rosada, Milei también prevé viajar a Santa Fe, Mendoza y Corrientes, con el objetivo de apuntalar a los candidatos locales de La Libertad Avanza ante el escenario de tercios que se proyecta luego del desembarco electoral de Provincias Unidas, la coalición encabezada por varios gobernadores y que hiciera su presentación oficial el último viernes en la Exposición Rural de Río Cuarto.

El Gobierno trabaja en un cambio de discurso electoral, dejando atrás el lema "Kirchnerismo Nunca Más" para centrar la campaña en las mediciones macroeconómicas de la gestión y en la crítica a la administración anterior.

Además, el presidente ordenó reflotar la mesa federal con los gobernadores. El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, ya se reunió la semana pasada con algunos mandatarios más afines, como Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Aún no hay confirmación de un posible encuentro entre Catalán y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.