Javier Milei llega a Córdoba este martes: caminata, megáfono y convocatoria a los jóvenes

La última semana previa a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre nos encontrará a los cordobeses, una vez más, con la visita del presidente Javier Milei, quien tiene previsto arribar a la ciudad el próximo martes para tratar de darle un impulso final a su primer candidato a diputado en la provincia, Gonzalo Roca, tal como ya lo hizo el 19 de septiembre pasado.

El mandatario encabezará una caminata por el barrio Nueva Córdoba, desde Ituzaingó y San Lorenzo hasta las aguas danzantes del Buen Pastor.

En la zona de la excárcel de Mujeres, Milei dará un discurso con un megáfono, para arengar a la tropa libertaria, cómo lo hizo en Tucumán y Santiago del Estero el sábado pasado.

El mandatario también estará acompañado por el jefe de campaña en Córdoba, el diputado Gabriel Bornoroni, y por los demás integrantes de la lista violenta: Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela y Laura Rodríguez Machado.

Según qué encuesta lo retrate, Roca la tiene complicada frente al crecimiento que han demostrado en los últimos días algunos de los otros espacios, por caso el del exgobernador Juan Schiaretti, Provincias Unidas, o el de la actual diputada nacional Natalia de la Sota, Defendamos Córdoba.

Ese presagio de lo que vendrá quedó explícito en la cuenta de X del propio Gonzalo Roca, quien durante la semana eligió polarizar su campaña con Schiaretti.

Hace unas semanas se especulaba con que el presidente cerraría en Córdoba su gira nacional previa a las elecciones; sin embargo, desde el búnker libertario hubo un cambio de estrategia y se priorizó dar pelea en Santa Fe, más precisamente en Rosario, donde el primer mandatario cerrará su periplo nacional el jueves 23.

En Santa Fe, LLA intentará sumar algunos puntos que lo pongan arriba en una provincia donde se vaticina un “empate técnico” con la lista de Fuerza Patria que encabezan Caren Tepp y Agustín Rossi.

En Rosario se espera que el libertario protagonice un acto en Parque España, donde pronunciará su discurso final rumbo a los comicios por la composición del próximo Congreso Nacional.

Hay que recordar que el último paso de Milei por Rosario no fue del todo tranquilo, tal como le ha ocurrido en distintos puntos del interior del país que ha visitado.

Por el contrario, fue breve y accidentado, ya que debió modificar su plan de actividades, que quedó reducido a un breve contacto con dirigentes, postulantes y militantes violetas.

¿Y el AMBA? Aún no está confirmado cuándo será la última presencia de Milei en el Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque se especula que la intención es organizar un acto el miércoles 22 en algún lugar aún por resolver.