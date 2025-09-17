Este martes se confirmó que el presidente Javier Milei realizará un acto en Córdoba para lanzar la campaña nacional de cara a las elecciones del 26 de octubre.

La novedad ya había sido comentada durante el fin de semana y fue Milei quien lo confirmó a través de sus redes sociales. Será este viernes 19 de septiembre.

“Nos vemos en Córdoba! No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede! VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”, publicó el líder libertario junto a una imagen donde se lo ve abrazando a una persona.

La cita es en el Parque Sarmiento (en la intersección entre la avenida Poeta Lugones y Armando Roldán) a las 19 horas.

Además, el mandatario nacional dirá presente en el 125º aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba. El acto comenzará a las 12.