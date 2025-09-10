El presidente Javier Milei se dirigirá a la ciudadanía el próximo lunes 15 de septiembre a las 21:00 horas a través de cadena nacional. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó que el mensaje tendrá como eje central la presentación del presupuesto 2026.

La comunicación oficial se dará en un momento clave para el gobierno, que atraviesa una etapa de controversias y busca dar señales de certidumbre sobre el rumbo económico. El presupuesto será la herramienta central para delinear la política fiscal del año próximo, con foco en el equilibrio de las cuentas públicas y el control del gasto público.

De acuerdo con fuentes oficiales, el discurso de Milei buscará detallar los lineamientos principales de la propuesta económica y explicar los fundamentos de su plan de reformas, en medio de un escenario político marcado por la reciente derrota electoral y la necesidad de recomponer vínculos con distintos sectores.