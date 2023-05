El cierre de listas para la presentación de los candidatos de las distintas coaliciones para las elecciones a gobernador e intendente de la ciudad de Córdoba, dejó algunas sorpresas, como el salto de Javier Pretto del PRO a Hacemos Unidos por Córdoba, adonde acompañará a Daniel Passerini en la fórmula, como candidato a vice intendente.

Pretto, quien era presidente del PRO en Córdoba, explicó su decisión de abandonar ese espacio para sumarse a las filas del oficialismo provincial. “Se me agotó la tolerancia ante el ninguneo" dentro de la coalición Juntos por el Cambio, resaltó.

La alianza opositora en la provincia, llevará a Luis Juez como candidato a gobernador y a Rodrigo De Loredo como candidato a intendente de la Ciudad.

En diálogo con el programa “Ponete al día” por radio Universidad, aseguró que “Martín Llaryora me invitó a conversar y aceptó las críticas a su gestión”, para justificar su pase. “Por eso acepté la propuesta de acompañar a Passerini” en la fórmula para las elecciones a intendente de Córdoba.

“Si no me hubieran `ninguneado´, es muy probable” que no hubiera tomado la decisión, señaló y agregó que “hubo más intereses personales que una visión de conjunto” dentro de Juntos por el Cambio en la provincia.

Pretto remarcó que en ese marco, fue convocado por Llaryora. “Estoy en un lugar amplio que tolera las críticas y que te valora la capacidad de gestión y la contribución para gestionar mejor”, añadió. Al mismo tiempo, expresó duras críticas a JxC, al decir que no fue posible construir “una alternativa” para disputarle el poder a Hacemos por Córdoba.

Sin embargo, el dirigente reconoció que “la gente no ve bien” estos pases dentro de espacios políticos enfrentados, aunque volvió a justificar su decisión. “Prefiero estar en un espacio que prioriza el hacer, las transformaciones” para solucionar los problemas de la gente, a estar enredado en ver como se arma la lista, hacen uso de la doble candidatura y la explicación es `cometimos un error´", aseveró al referirse a JxC.

En esa dirección, Pretto disparó: “El resultado del cierre de listas de JxC, casi que me exime de dar explicaciones y materializa todo el malestar que tenía en lo personal y en lo político en Juntos por el Cambio”.

Pero el ahora candidato a vice intendente de Hacemos Unidos por Córdoba, sorprendió al asegurar que no trabajará para la candidatura presidencial del gobernador Schiaretti. “Una de las cosas que le planteé a Llaryora, es que si aceptaba su propuesta, era con la condición de trabajar por la pre candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta”, añadió.

En ese sentido, recordó las veces que “Macri y Rodríguez Larreta han elogiado a Schiaretti y su gestión”. Al ser consultado sobre un posible acuerdo entre Macri y Schiaretti, expresó que no fue “ni parte de esas negociaciones", lo que consideró como otra forma "del ninguneo en mi propio partido”, reconociendo que los puentes entre ambos espacios existieron.