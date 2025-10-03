La Universidad Nacional de Córdoba celebró este jueves la ratificación de la ley de financiamiento universitario y el rechazo del veto del presidente Javier Milei.

“Es un hecho poco común lo que pasó. Reunir de ambas cámaras un apoyo superior a los dos tercios implica sumar a múltiples sectores políticos”, sostuvo el rector de la UNC, Jhon Boretto, en el programa Fuerte y Claro.

Tras la confirmación de la normativa, que apunta a compensar la pérdida salarial docente y el desfinanciamiento general de las casas de altos estudios, la batalla se trasladará a la promulgación, que está en manos de Milei.

Ver: El Senado rechazó los vetos al financiamiento universitario y a la Ley Garrahan

El antecedente de la Ley de Emergencia en Discapacidad marca que la administración intentará dilatar la aplicación por medio de argumentos fiscalistas.

A esto se refirió Boretto: “Es cierto que está este antecedente, pero tenemos que esperar. En el marco de los diez días hábiles, una vez que el Senado comunique la sanción de la ley, el Gobierno debe efectivizar la promulgación y después se verá la forma de su aplicación”.

En tanto, el secretario de Extensión de la Casa de Trejo, Conrado Storani, en diálogo con Ahora Noticias por SRT Media, manifestó: “Vamos a insistir para que esto se haga efectivo en el marco de la Constitución y de la ley”, afirmó.

En el caso de la normativa que afecta a prestadores de servicios, personas con discapacidad y familias en general, el gobierno suspendió la aplicación hasta que el Congreso de la Nación indique las fuentes de financiamiento.

Ver: Rechazo a los vetos del Garrahan y Universidades: ¿cómo votaron los senadores de Córdoba?

En paralelo comienzan a presentarse amparos en la Justicia por parte de afectados que reclaman la aplicación de la ley.

“El 90% del presupuesto universitario tiene que ver con los salarios de los docentes y del personal, eso está muy deteriorado y ha sufrido una pérdida del 40%”, afirmó Storani.