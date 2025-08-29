El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, ratificó este viernes que el Concejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocará a una Marcha Federal hacia el Congreso de la Nación en el mes de septiembre.

El titular de la Casa de Trejo dio precisiones sobre la asamblea del CIN que se realizó en Rosario y el debate sobre la situación de ahogo financiero en las que se encuentra la educación superior en el país.

“Llevamos dos años con presupuesto prorrogado, esto significa que el gobierno nacional puede decidir discrecionalmente la distribución de los recursos, siempre por debajo de la inflación. Ha habido un deterioro de los salarios que es superior al 35%”, remarcó Boretto en una entrevista con el programa Otra Vuelta de Tuerca que se emite por la AM 580 y la FM 102.3.

El rector de la UNC también fue consultado por la reciente denuncia de presunta corrupción en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad que salpicó a la hermana del presidente Milei.

Ver: Rectores del CIN confirmaron una nueva Marcha Federal Universitaria para septiembre



“La cuestión de la transparencia en los actos de gobierno en el ámbito del manejo de lo público tiene que ser una prioridad que la sociedad reclame hacia las instituciones”, afirmó Boretto.

La Marcha Federal universitaria prevista para el próximo mes contará con el apoyo del frente sindical docente, no docente y estudiantil. Se estima que podría realizarse entre el 17 y 24 de septiembre.