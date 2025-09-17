Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, consideró que el rechazo del veto de Javier Milei al financiamiento universitario, en la Cámara de Diputados, es un “paso muy importante en la defensa de la universidad pública”.

En una entrevista con el programa Otra Vuelta de Tuerca, que se emite por las radios de los SRT, el titular de la Casa de Trejo dijo estar “contento y muy satisfecho” por el resultado parlamentario.

“Entendemos que en el Senado de la Nación la posibilidad de confirmar la sanción de la ley está más segura”, expresó Boretto sobre el segundo round en el Congreso de la Nación para definir el rechazo del veto presidencial.

“La educación es un factor estratégico para el desarrollo, ningún país importante desarrollado de la Tierra ha logrado esa calidad de vida sin hacer una apuesta estratégica al desarrollo científico y educativo”, destacó el rector de la UNC.

Pese a las restricciones presupuestarias, Boretto hizo hincapié en la agenda social que mantiene la Universidad Nacional de Córdoba. En este sentido enumeró la generación de carreras intermedias, la producción científica y el trabajo de extensión a través de la Escuela de Oficios y las universidades populares.