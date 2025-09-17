Este miércoles al mediodía se pone en marcha la tercera Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública. La docta, reconocida por su histórica tradición académica, es una de las protagonistas de la jornada nacional.

“Estamos en una marcha similar a la anterior de octubre en 2024. Realmente necesitamos que se recupere el presupuesto que se ha perdido este tiempo y tener uno nuevo para 2026”, dijo Jhon Boretto a Ahora Noticias de Canal 10.

“Necesitamos la ley para trabajar de una manera más previsible el próximo año”.

La marcha está encabezada por las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), además de representantes de los gremios docentes y no docentes, de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) y autoridades de las distintas unidades académicas.

“Lo que fue anunciado es el mismo presupuesto que tenemos en este momento. No existe ningún mejoramiento”, sostuvo.

Sobre el apoyo a la UNC, “La situación del deterioro salarial de docentes y nodocentes es muy marcada y eso nos trae muchas dificultades. Si no se logra revertir va a tener un impacto negativo en la calidad de lo que ofrecemos, en la calidad que siempre garantizamos”, expresó.

Respecto a la situación que atraviesa la comunidad universitaria en Córdoba, el rector advirtió: “Estamos quizás peor que en el 2024 porque el deterioro salarial se siguió profundizando”.