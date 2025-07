Pasaron un par de semanas de aquél día cuando Jordan se puso a jugar con fuego en su casa de Barrio Las Magnolias, y fue en ese momento donde parte de su ropa se incendió causándole graves quemaduras en varias partes de su cuerpo.

Sin embargo y contra todo pronóstico, Jordan fue dado de alta antes de lo esperado debido a la rápida y buena recuperación de sus heridas y a su actitud y vitalidad que jamás decayeron.

Al recibir la buena noticia, nos propusimos conocer la continuidad de esta historia y en el programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el straeming de SRT Media, nos dirigimos de nuevo a la casa donde Jordan vive con sus hermanos y donde nos recibió Daniela, su mamá, quien nos relató que “la verdad es que ha sido una evolución mucho más rápida de lo que uno pensaba, y que los médicos principalmente pensaban. Está con todas las pilas, quiere correr, caminar, andar, y aquí estamos felices del regreso de él. Ahora se viene el tema del proceso de sanación, de pensar, de las charlas, de ver qué hicimos mal, qué hicimos bien, y principalmente que él esté bien y que se recupere.”

La madre de Jordan también nos contó que “él ya se puede levantar, pero por ahí tiende a caerse, o sea, necesita por ahí un poco el apoyo de sus muletas, pero los médicos recomendaron que no las use, justamente para que tome fuerza el músculo de la pierna. La pierna derecha se está cicatrizando bastante bien, la izquierda está ahí, quizás se han salido todas sus cáscaras, pero sí, la picazón es tremenda, cuando se le va, digamos, el ketorolac, que es el que está tomando, es como que le agarran esas puntadas.”

Sobre el estado anímico de Jordan, Daniela señalo que “está con todas las pilas, más que antes. Sí, y muy feliz, muy feliz, fue de estar mal a decir, uy, qué cambio que hizo, y la fuerza de voluntad que tiene es impresionante.

Le consultamos si él ha tomado conciencia, mide qué fue lo que pasó y reflexiona, sobre lo que nos dijo que “yo creo que sí ha tomado conciencia, y quiero hacer hincapié con esto: los niños que a veces se ponen en esa etapa de rebeldía de decir, lo voy a hacer, puede ser el fuego, lo que fuese. Siempre hay que estar con un adulto, porque esto fue un milagro, pero podría haber sido peor.”

Indudablemente fue una desgracia con suerte, esa día la madre estaba ya descansando, eran altas horas de la noche, y Jordan tomó el alcohol y un encendedor, para hacer lo que durante días anteriores había mencionado, eso de hacer fuego, y Daniela nos completó el relato contando que “a él le gusta hacer fogatas, entonces le digo, no, vos tenés que estar conmigo, y como mamá, le dije: no, no hagas, no, entonces por ahí el no a los niños, terminan haciendo las cosas y se activa la rebeldía.”

A continuación sumamos a Jordan a la nota y él nos comentó: “Yo quería, con mi hermano, le dije, búscame el encendedor, y yo encontré el alcohol, entonces se me ocurrió hacer una fogata, pero así se me vino de la cabeza.” ¿Habías hecho otras fogatas en otro momento, en algún otro lado?, le preguntamos “No hice fogata, desde ese momento no hice fogata, hace un par de años”, nos contesto.

¿Cómo fue, qué pasó? ¿Cómo se encendió en fuego?

Jordan nos dijo que “como el fuego busca el alcohol, se me quedó un poco de fuego en la tapa de la botella de alcohol, y se me explotó, y como tenía una remera de nylon, se me prendió todo el fuego.”

Sobre su estado actual el joven nos puntualizó que “estoy bien, en recuperación. Me afectó toda la pierna derecha, una parte de la pierna izquierda, de la parte de abajo, y el brazo derecho. A veces me pica y a veces me arde... pero bien, con ganas de caminar.”

Un mensaje para quienes juegan con fuego

Jordan aconsejó desde su experiencia que, no jugar con fuego “Que no lo hagan porque puede terminar en una tragedia muy grave.”

Y finalmente agradeció “al Centro Vecinal de barrio Las Magnolias, a todas las personas que me donaron, de la parte del sur, de acá de Córdoba y al hospital que se portaron muy bien.”

¿Qué les dirías a las mamás, a las familias, porque este ha sido, lo podríamos categorizar o caratular como un accidente doméstico, evitable?, le planteamos a Daniela quien aseveró: “exactamente, sí, se podría haber evitado. Yo creo que principalmente es el diálogo con los niños, de enseñarles a que cuando ellos quieran algo, tomar conciencia y hacerles saber a los adultos lo que van a hacer, porque después pasan estas cosas y que ahora dentro de todo, más allá de lo grave que fue, fue una desgracia con suerte.”

Jordan y el regreso a la normalidad

Respecto del regreso a la escuela de Jordan cuando esté recuperado, si hay plazos determinados al respecto, la Mamá nos expresó que “principalmente habíamos hablado con los médicos y la escuela, que él iba a tener una escuela hospitalaria, porque nos ofrecieron desde el hospital pero fue todo muy rápido, la evolución, entonces ahora el alta fue el alta de internado, pero el alta definitiva no la tiene, pero ya debería ir copiando sus cosas y ponerse de a poquito, porque por ahí también el cuerpo físico, su cabeza, es un proceso todo.”

“Él está contento, lo único que quiere es salir. Quiere caminar, quiere correr, yo le digo, pará, vamos despacio, porque es un proceso, no se cura todo rápido. Él quiere sacarse las vendas, él quiere andar, y no, porque todavía está lastimada la derecha, se está secando, pero si le entra tierra y todo eso, puede llegar a causar una infección. Que eso sí está comprobado, digamos que si llega a pasar algo, una infección, se puede agravar.”

Su madre también nos contó que Jordan “no perdió nunca la conciencia, él sabe, está conciente de lo que hizo, pero no tomó conciencia, digamos, de la gravedad que pudiera haber causado, estaba todo el tiempo pidiendo perdón mamá, perdón mamá, no lo voy a hacer más” y agregó: “hay que esperar ahora que pase, como te digo, todo este proceso, y yo sentarme bien con él a hablar, ¿por qué lo hizo? Porque siempre a uno le queda la duda, ¿por qué hiciste eso? Si vos sos grande, vos sabés que eso no se debe hacer”, contó Daniela.

Agradecimiento a la ayuda recibida

Luego de este accidente doméstico, desde SRT Media se inició una campaña para ayudar a esta familia y recibieron donaciones y la gente se acercó, por lo que la Mamá de Jordan nos referenció que “la verdad es que recibimos mucha ayuda, farmacéuticos, amistades, vecinos, acá en el barrio de Las Magnolias, en el Centro Vecinal, que yo formo parte de la comisión, se pasaron, no me quiero olvidar de nadie, realmente han sido transferencias que ayudaron para todo este movimiento, con todos los gastos, las donaciones fueron abismales, todo lo que son los pañales para el drenaje de su pierna, el líquido que mojaba permanentemente las vendas. Además las cremas, el Platsul, de todo.”

Y respecto del hospital, la mujer nos señaló que “la verdad es que se portaron de diez en el Hospital de niños no me dejó faltar nada. Realmente estoy muy agradecida a Estelita, que es una de las enfermeras que estuvo ahí siempre con las que estábamos en el día a día viendo qué pasaba en la sala. Y después, los dos señoras que estuvieron, Nora y Adri, que fueron las dos que curaron a mi hijo. Y la verdad, muy agradecida.”

Pasó el accidente doméstico que seguramente podría haberse evitado, pero también podría haber sido una tragedia. Lo que sigue es el diálogo, fundamental en el antes, en el durante la situación y en el después, para evitar que estas situaciones sean graves.

