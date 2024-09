En la Biblioteca Manuel Belgrano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, en Ciudad Universitaria, se desarrollará este sábado 28 de septiembre, a las 10:30 hs. la Jornada abierta de ajedrez.

El objetivo principal será fomentar el pensamiento estratégico y el esparcimiento a través del ajedrez, creando un espacio inclusivo que promueva la participación tanto de ajedrecistas experimentados/as y amateurs como así también de estudiantes, docentes, no docentes, personas graduadas y también de la comunidad en general.

Es por eso que está previsto desarrollar partidas simultáneas, charlas sobre ajedrez y actividades para principiantes, en un ambiente de integración y aprendizaje.

En el programa DATA UNIVERSITARIA de Canal 10 y Canal U, dialogamos con los responsables de la jornada que es coorganizada entre la Biblioteca y el Centro de Estudiantes de Económicas junto al maestro internacional Guillermo Soppe y al periodista especializado y escritor Juan Carlos Carranza.

Carranza nos invitó para el 28 de septiembre, “vamos a arrancar bien tempranito tipo 10 de la mañana, con una charla que hacemos con el maestro Soppe sobre la historia del ajedrez, interés y perspectiva de género, y eso luego va a mutar en una simultánea que va a dar Guillermo y en un torneo. La idea es que todos se acerquen a participar porque la idea de nosotros es difundir el juego. Lo organiza la la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y el Centro de Estudiantes, así que estamos muy contentos de haber sido convocados por la facultad y obviamente también contamos con el el apoyo de la Federación de Ajedrez.”

El periodista organizador también destacó que hay “algo muy importante para nosotros es el ajedrez y la perspectiva de género, de cómo a la mujer le costó insertarse en el mundo del ajedrez y como Gambito de dama, esta miniserie tan famosa, ayudó a que muchas más mujeres se acerquen a jugar ajedrez.”

Finalmente Carranza remarcó que en la jornada se puede participar “sin inscripción previa y abierto para toda la comunidad, no solamente para estudiantes y para la comunidad universitaria, sino para quien quiera acercarse, de hecho hay una una gran comunidad de gente que seguramente nos va acompañar.

Ajedrez para todas y todos

El maestro ajedrecístico Guillermo Soppe puso de relieve que esta “es una iniciativa muy linda por eso cuando me comentaron, enseguida me entusiasmó, conocí el lugar, está espectacular, la sala es ideal para jugar ajedrez, también para la proyección de estos vídeos, que son muy interesantes, que hacemos con Juan Carlos sobre la historia para difundir el juego”, y especificó que “la posibilidad de no solamente jugar simultánea sino un torneo es para todas las categorías, para aficionados, el que sabe poco, el que no sabe nada, puede venir a ver las charlas y acercarse a conocer el espacio y tener ajedrez.”

El Maestro Soppe puntualizó que esta actividad en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC es muy importante porque brinda “la posibilidad también de los que están empezando, que vengan acá para familiarizarse un poco más, esa es la idea, difundir que al ajedrez hay que sacarlo de la vitrina y llevarlo a todos lados. Hoy el ajedrez es una herramienta educativa, un complemento para la salud, aparte de un juego estratégico, o sea que cumple todos los requisitos, es positivo para nosotros practicarlo y cada uno juega en su nivel.”

Participar y también colaborar

La participación en esta Jornada abierta de ajedrez en la UNC donde la Biblioteca Manuel Belgrano de la Facultad de Ciencias Económicas invita a la comunidad universitaria para este sábado 28 de septiembre, a las 10:30 hs., será abierta y gratuita, sin inscripción previa.

Es importante aclarar que, además de las actividades propias del evento, se contribuirá al proyecto Puedes Siempre puedes leer, mediante el aporte de donación voluntaria de libros de las personas que asistan al encuentro.

Esta donación será destinada a la Fundación Pedro Milesi y Biblioteca Popular de Bella Vista.