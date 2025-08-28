Jornada académica por la primera década del Código Civil y Comercial de la Nación
En Córdoba, magistrados y abogados profundizan el debate académico, acompañados por las máximas autoridades jurídicas del país y del exterior.
La presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia, Silvana María Chiapero, junto al presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, encabezarán la apertura de las Jornadas Académicas “A 10 años del Código Civil y Comercial de la Nación: balance y perspectivas”.
Las jornadas son organizadas por el Colegio de Abogados de Córdoba y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
Durante dos días, una prestigiosa comunidad jurídica debatirá en profundidad el impacto del Código Civil y Comercial en su primera década de vigencia: los fallos más relevantes, las transformaciones que produjo en la práctica profesional, los aspectos aún pendientes y los desafíos de la próxima década.
Se trata de un espacio de análisis crítico con proyección a futuro, orientado a abogados, jueces y estudiantes de Derecho, en el que participarán destacados juristas de primer nivel nacional e internacional.
Entre otras figuras importantísimas del Derecho, se cuentan entre los disertantes Silvana Chiappero, Horacio Roitman, Fernando Márquez, Maximiliano Calderón, Ramón Daniel Pizarro, Gustavo Bono, Belén Japaze, Rodolfo González Zavala, Pablo Lorenzetti, Marcos Córdoba, Carlos Hernández, Daniel Pizarro y Gabriel Stiglitz.
Se suman además las presencias de Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Aída Kemelmajer de Carlucci, exjueza de la Suprema Corte de Mendoza y redactora del CCCN; y Eugenio Ribón Seisdedos, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
Este ciclo se desarrollará el jueves 28 y el viernes 29 de agosto, en la sede del Colegio de Abogados de Córdoba.
Programa completo
Jueves 28 de agosto
- 16:00 | Apertura – Presidente del Colegio y Presidenta de la Asociación
- 16:20 | Ricardo Lorenzetti – La aplicación del CCC y el rol de los jueces
- 17:00 | Eugenio Ribón – La abogacía y los desafíos internacionales
- 17:30 | Break
- 18:00 | Silvana Chiappero – La persona humana en el CCC
- 18:30 | Horacio Roitman – El Derecho Comercial en el CCC
- 19:00 | Fernando Márquez – El Derecho de Daños en el CCC
- 19:30 | Cierre de la jornada
Viernes 29 de agosto
- 9:00 | Maximiliano Calderón – La parte especial de los contratos
- 9:30 | Ramón Daniel Pizarro – El Derecho de Daños y la responsabilidad del Estado
- 10:00 | Gustavo Bono – Los Derechos Reales en el CCC
- 10:30 | Break
- 11:00 | Belén Japaze – Las obligaciones en el CCC
- 11:30 | Rodolfo González Zavala – El Derecho Procesal en el CCC
- 12:00 | Cierre de la mañana
- 15:00 | Pablo Lorenzetti – El paradigma ambiental en el CCC
- 15:30 | Marcos Córdoba – El Derecho Sucesorio en el CCC
- 16:00 | Carlos Hernández – La parte general de los contratos
- 16:30 | Break
- 17:00 | Daniel Pizarro – Presentación del libro sobre los 10 años del CCC
- 17:20 | Gabriel Stiglitz – Los derechos del consumidor
- 17:50 | Aída Kemelmajer de Carlucci – El Derecho de las Familias en el CCC
- 18:20 | Cierre de las jornadas