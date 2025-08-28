La presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia, Silvana María Chiapero, junto al presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, encabezarán la apertura de las Jornadas Académicas “A 10 años del Código Civil y Comercial de la Nación: balance y perspectivas”.

Las jornadas son organizadas por el Colegio de Abogados de Córdoba y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

Durante dos días, una prestigiosa comunidad jurídica debatirá en profundidad el impacto del Código Civil y Comercial en su primera década de vigencia: los fallos más relevantes, las transformaciones que produjo en la práctica profesional, los aspectos aún pendientes y los desafíos de la próxima década.

Se trata de un espacio de análisis crítico con proyección a futuro, orientado a abogados, jueces y estudiantes de Derecho, en el que participarán destacados juristas de primer nivel nacional e internacional.

Entre otras figuras importantísimas del Derecho, se cuentan entre los disertantes Silvana Chiappero, Horacio Roitman, Fernando Márquez, Maximiliano Calderón, Ramón Daniel Pizarro, Gustavo Bono, Belén Japaze, Rodolfo González Zavala, Pablo Lorenzetti, Marcos Córdoba, Carlos Hernández, Daniel Pizarro y Gabriel Stiglitz.

Se suman además las presencias de Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Aída Kemelmajer de Carlucci, exjueza de la Suprema Corte de Mendoza y redactora del CCCN; y Eugenio Ribón Seisdedos, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.

Este ciclo se desarrollará el jueves 28 y el viernes 29 de agosto, en la sede del Colegio de Abogados de Córdoba.

Programa completo

Jueves 28 de agosto

16:00 | Apertura – Presidente del Colegio y Presidenta de la Asociación

16:20 | Ricardo Lorenzetti – La aplicación del CCC y el rol de los jueces

17:00 | Eugenio Ribón – La abogacía y los desafíos internacionales

17:30 | Break

18:00 | Silvana Chiappero – La persona humana en el CCC

18:30 | Horacio Roitman – El Derecho Comercial en el CCC

19:00 | Fernando Márquez – El Derecho de Daños en el CCC

19:30 | Cierre de la jornada

Viernes 29 de agosto