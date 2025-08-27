Jornada de lucha contra el gatillo fácil en Córdoba: las actividades

En el marco de la 11º Marcha Nacional contra el gatillo fácil, en Córdoba se realiza este miércoles una jornada de lucha bajo el lema “No es violencia institucional. Es represión estatal”. La cita, en la que participarán madres, familiares y amigos de las víctimas, es a las 17.30 horas en el Paseo Sobremonte, frente a Tribunales I.

“Encontrarnos, escuchar y acompañar a las familias de víctimas de la violencia policial. ¡El Estado es responsable y seguimos exigiendo justicia!”, expresaron desde la organización que, adelantaron que ocuparán las calles con una merienda popular que incluye pan casero y mate cocido, e intervenciones artísticas.

Además se recibirán alimentos no perecederos y donaciones al alias bastadegatillofacil. En la convocatoria también habrá un espacio para serigrafías por lo que se puede llevar una remera para estampar.

El último informe publicado por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de febrero de este año, el Estado asesinó a 9.672 personas en todo el país. 549 de esas muertes corresponden a la gestión de Javier Milei. En los primeros 14 meses de su gobierno, se contabilizaron 143 fusilamientos de gatillo fácil. En 2024, se relevaron 339 muertes bajo custodia y 19 en los primeros 40 días de 2025.