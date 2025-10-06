Las declaraciones del presidente del país, Javier Milei, causaron estupor en ámbitos políticos y judiciales de todo el país. El mandatario vinculó anoche, en una entrevista televisiva, que la crisis económica está relacionada con su determinación de meter presa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Un exintegrante de la Corte Suprema de Justicia habló con la edición del mediodía de Ahora Noticias por Canal 10. El cordobés, Juan Carlos Maqueda, expresó que es una barbaridad que Milei haya reconocido haber tenido algo que ver con una determinación exclusivamente judicial.

El exsupremo realizó un detallado recorrido de la causa que involucra a la expresidenta.

Relató que todo comenzó con una denuncia de la entonces diputada Elisa Carrió en el año 2008. Aseguró que la causa recorrió todos los estamentos de la justicia, comenzando por la instrucción de un fiscal; luego se desarrolló durante muchos años en un Tribunal Oral. Desde allí existió una apelación ante la Cámara de Casación que ratificó la sentencia del tribunal, para finalmente llegar a la Corte, que resolvió no admitir el recurso extraordinario de los abogados de Cristina Fernández. Además, reiteró que continúa el debate sobre la recuperación económica de los fondos en el ámbito judicial.

Por último, condenó enérgicamente los dichos de Milei al sentenciar que un presidente tiene prohibido por la Constitución Nacional inmiscuirse en los temas judiciales y de ninguna manera puede atribuirse haber metido presa a Cristina Fernández. Concluyó que plantear únicamente esa posibilidad es degradar el sistema democrático.