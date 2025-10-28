Este lunes, el secretario de Participación Ciudadana y Juventud de la ciudad de Córdoba, Juan Domingo Viola, visitó el programa Córdoba en Foco que se emite por Canal 10 y el streaming SRT Media.

Allí, el funcionario brindó un análisis sobre lo que fue la elección legislativa celebrada este domingo 26 de octubre y sobre los resultados obtenidos por Provincias Unidas.

Principalmente, admitió que el triunfo de la La Libertad Avanza es una cuestión nacional y que revela que todavía hay una “esperanza en que el Presidente encamine el barco y nos lleve a buen rumbo”.

En ese marco, remarcó que en esta elección hubo un plebiscito a Javier Milei y su gestión y no a las gestiones provinciales y municipales de Córdoba.

“Para nosotros fue un crecimiento. Pusimos en juego dos diputados y ahora tenemos tres”, remarcó Viola.

Por otro lado, señaló que este triunfo de Milei no implica que los jubilados no la estén pasando mal ni que los discapacitados no sean perjudicados por el Gobierno Nacional. De hecho, dijo que la cuestión de que cierren los números con la gente afuera se profundizará.

“El cordobés sabe votar”, remarcó el funcionario, y planteó que hoy en día “la gente ya no define en términos ideológicos, define en términos de sensación del momento, de la coyuntura”.