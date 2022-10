El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, visitó Córdoba y pasó por los estudios de Canal 10. Allí, planteó la importancia de generar una agenda distinta a nivel nacional que vaya hacia una matriz productiva.

Urtubey, al igual que el gobernador Juan Schiaretti, se posiciona desde hace tiempo como una variante al peronismo que hoy encabeza el Frente de Todos. Por esto, trabaja para ofrecer otra visión, otra perspectiva “que cambie la lógica imperante en la Argentina en las últimas décadas”.

Sabe que esto no es fácil y, para no cometer errores similares que en años anteriores (ya perdió una elección en 2019 con su frente Alternativa Federal), se propone no trabajar con la agenda de otros si no con una nueva.

Además, se diferenció de los movimientos libertarios ya que estos grupos, dijo, proponen romper con lo que hay pero sin una propuesta clara. “Yo quiero que la Argentina vaya a un modelo productivo, lejos de salidas como dolarizar la economía o eliminar el Banco Central”, planteó.

Dijo estar dialogando con Schiaretti y que van a trabajar para ver cómo se instrumenta esta propuesta distinta. "Hay que ponerse de acuerdo en una agenda de país", concluyó.