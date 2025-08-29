Aún resuenan los acordes de lo ocurrido ayer en nuestra ciudad luego de la protesta del gremio de los estatales frente a la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba.

Organizaciones sociales, organismos de DDH y el Cispren alertaron por el accionar y la represión de los uniformados contra dirigentes gremiales y periodistas.

Ver: Detención de Federico Giuliani en Córdoba: ATE evalúa una medida de fuerza nacional



La máxima autoridad de seguridad en la provincia comenzó realizando un balance de lo ocurrido diciendo que sólo quedaba detenido el Secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, por tener otra causa. Descartó que haya sido agredido por la policía y dijo que sólo tiene una distensión de codo y está aguardando la determinación del fiscal Ernesto de Aragón.

Después realizó una enfática defensa del accionar policial asegurando que el derecho a la protesta estará siempre garantizado en la provincia en tanto y en cuanto no se realicen con violencia. Remarcó que intentaron ingresar en una dependencia municipal en reclamo de alimentos al gobierno nacional. Alertó por el peligro de transgredir las reglas y el buen comportamiento que tuvieron los manifestantes al intentar ingresar a un edificio público.

El titular de la cartera de seguridad además negó que los policías que participaron del operativo hayan agredido a los periodistas que estuvieron cubriendo los acontecimientos. Detalló que los movileros pasaron la primer valla de contención y quedaron en el foco de violencia. Justificó el accionar de los uniformados alegando que siempre son criticados sí se impide el trabajo de los periodistas. Calificó que apenas ocurrieron algunos roces con los cronistas, pero que no obstante analizarán con detalles lo ocurrido para mejorar en futuras situaciones similares.

