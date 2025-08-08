"Muchas veces sucede que demora más el policía en entregar el procedimiento que el menor en quedar en libertad", afirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, al reclamar reabrir el debate sobre un régimen penal juvenil y la baja de la edad de imputabilidad.

En conferencia de prensa el funcionario provincial destacó las detenciones en torno a los crímenes de Julieta Salvatierra y de Ignacio Villagra. Además resaltó los arrestos de dos adolescentes por el robo de autos en la Avenida Costanera.

Ver: Video aleccionador: cómo roban en Córdoba a los vehículos detenidos por el tráfico



"Estamos hablando de un chico 15 y otro de 17 años, ambos con entre cuatro y seis ingresos a la Policía, y el menor de 15 había sido detenido la semana pasada", dijo Quinteros en relación a los dos jóvenes arrestados mientras intentaban escapar cruzando el río Suquía.

El titular de Seguridad, cuestionado desde los sectores de la oposición por diferentes escándalos ocurrido en las fuerza policial, apuntó directamente contra los rivales del cordobesismo.

"Están mucho más preocupados por ver como cierran la alianza electoral y la lista y a donde van a poder colar para seguir viviendo de ser candidato que en trabajar en leyes de fondo que es lo que la sociedad nos está pidiendo", afirmó Quinteros.