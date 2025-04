En un acto desarrollado el lunes en el Panal, el gobernador Martín Llaryora presentó el nuevo Plan de Gestión Territorial de Seguridad y Justicia. Se trata de una renovación absoluta del esquema de combate al delito. El plan implicará una reorganización y una refuncionalización del trabajo de la Policía, las fiscalías y de las Unidades Judiciales en el territorio.

Entrevistado por el programa Fuerte y Claro, en SRT Media, el Ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, explicó los alcances de la nueva política que empezará a implementarse.

“No existe un programa de seguridad integrado que pueda funcionar si las tres patas del Estado no funcionan en concordancia y en sintonía”, recalcó el Ministro sobre la forma que debe adoptar la lucha contra la inseguridad.

“Esperemos que los cordobeses vean mas agilidad en la resolución de las denuncias, que haya una persecución penal mucho mas efectiva y una prevención mas clara”, expresó Juan Pablo Quinteros.

Más allá del anuncio, Quinteros señaló que “lo que se viene no es fácil” y advirtió que “se avecinan tiempos peores” ya que cada vez se observa "más marginalidad, mas intolerancia, mas violencia urbana”, apunto Quinteros.

Según marcan distintas encuestas, la inseguridad sigue siendo la problemática que mas inquieta a los cordobeses. Consultado por este punto, el Ministro de Seguridad de la Provincia enfatizó en que este fenómeno no es algo solo local, sino que es “la principal preocupación de todos los argentinos”.

En otro tramo de la entrevista y en consonancia con lo expresado por el gobernador Llaryora semanas atrás, el ministro Quinteros defendió el trabajo de la Policía. “Nosotros tenemos hoy una fuerza policial que no oculta, que no esconde y que no encubre hechos de corrupción”, valoró Quinteros.

“Nosotros no tenemos buenos o malos policías. Los buenos policías son lo de azul y después están los delincuentes que usan el uniforme”, sentenció el Ministro de Seguridad y prometió que seguir trabajando para erradicar a esos "delincuentes con uniformes".