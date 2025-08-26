Juan Schiaretti aseguró que la novedad en las elecciones legislativas es el surgimiento del espacio Provincias Unidas en el lanzamiento que encabezó este lunes en el Hotel Quórum.

"Representamos al interior que es capaz de dar gobernabilidad pero que a su vez plantea los errores", afirmó el exgobernador en una rueda de prensa mientras anochecía en Córdoba.

El candidato a diputado renegó del mote de "avenida del medio" con la que se cataloga al espacio de centro que comparte con cinco gobernadores.

"No hay avenida del medio, lo que hay son posiciones que tienden a consolidar el funcionamiento con sentido común y con sensatez de Argentina", afirmó.

A la hora de marcar a sus rivales políticos, Schiaretti marcó diferencias con el kirchnerismo y con el gobierno de Javier Milei.

"El gobierno de Milei fue el resultado del fracaso absoluto del kirchnerismo en Argentina, por eso aparece un outsider que gana elección en el 2023. Si hubo un gobierno malo en 40 años de democracia fue el período del kirchnerismo", remarcó.

A la vez señaló la importancia de sostener la macroeconomía y el superavit fiscal, pero advirtió que no se puede hacer "a los hachazos" en relación al ajuste sobre los jubilados y la obra pública.

"Hoy tenemos menos empleo privado de lo que teníamos en noviembre de 2023", destacó Schiaretti en su vuelta a la arena política electoral.