La visita que Juan Schiaretti hizo el viernes por la tarde a la localidad de Tanti estaba enmarcada en una de las tantas que encabezará como el principal referente de Córdoba en la lista de Provincias Unidas de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Sin embargo, la presencia en nuestra ciudad del presidente Javier Milei para lanzar la campaña nacional de La Libertad Avanza (LLA) trastocó aquel contexto y le dio a la recorrida de Juan Schiaretti un tamiz distinto al inicial. En especial porque el presidente lo acusó de no comprender “la restricción presupuestaria”.

Entonces, la tranquilidad de la tarde serrana a la vera de la ruta 38 se transformó en un discurso electoralista por parte del exgobernador, que había sido recibido por el jefe comunal local, el radical Emiliano Paredes, también candidato a diputado nacional por Provincias Unidas.

“El Presidente vino acá a decir que tiene la máquina de la prosperidad. Es poco serio decir eso cuando la gente no llega a fin de mes”, arrancó diciendo Schiaretti.

A la hora de hablar del equilibrio fiscal, el exmandatario cordobés fue muy duro con la gestión que está llevando adelante Javier Milei. “El equilibrio fiscal hecho ‘a los hachazos’, como lo hace Milei, es inconsistente y cruel con los sectores más vulnerables”. Y agregó: “Lo innovador es sostener el equilibrio fiscal en el tiempo con equilibrio social”.

Finalmente y no menos crítico fue al referirse a la postura del Gobierno nacional frente a la evasión: “Argentina tiene la mayor evasión de Latinoamérica: 3,7% del PBI. Milei nunca la va a bajar, porque considera ‘héroes’ a los evasores. Es inadmisible que un presidente, cuya obligación es cobrar impuestos, glorifique a quienes los evaden”.

