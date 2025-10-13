En diálogo exclusivo con Canal 10, Juan Schiaretti marcó postura de cara a los comicios legislativos: “Argentina necesita una expresión del interior productivo, del federalismo, de la sensatez y de la buena gestión de gobierno. Eso es Provincias Unidas”, afirmó el dirigente.

Para Schiaretti, el país no puede seguir siendo manejado desde el AMBA: “El interior tiene que hacer oír su voz, y por eso creamos este frente político que es lo nuevo que aparece en Argentina”.

Además, criticó la gestión de Javier Milei: “Se gobierna bien cuando hay cariño por la gente. No pueden decir que gobiernan bien cuando la plata a los argentinos no les alcanza”.

El candidato a diputado, junto con Martín Llaryora, busca consolidar Provincias Unidas como una alternativa federal frente a los extremos de la política argentina: por un lado, el kirchnerismo en retroceso, y por otro, Javier Milei, cuyo ajuste fue calificado por Schiaretti como “insensible con los más vulnerables”.

Llaryora agregó que el error de Milei es creer en un liberalismo absoluto: “No hay país en el mundo que funcione sin un Estado inteligente”.

El frente político apunta a sumar fuerza y amplitud, reuniendo dirigentes de distintos espacios: peronistas, radicales, socialistas y referentes del PRO. Según Schiaretti, la crisis política de 2023 fracturó a las coaliciones tradicionales y facilitó la aparición de nuevas expresiones, como la que ellos promueven.