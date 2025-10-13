En diálogo exclusivo con Canal 10, Juan Schiaretti marcó postura de cara a los comicios legislativos: “Argentina necesita una expresión del interior productivo, del federalismo, de la sensatez y de la buena gestión de gobierno. Eso es Provincias Unidas”, afirmó el dirigente.

Para Schiaretti, el país no puede seguir siendo manejado desde el AMBA: “El interior tiene que hacer oír su voz, y por eso creamos este frente político que es lo nuevo que aparece en Argentina”. 

Juan Schiaretti, en exclusiva con Canal 10: "Este gobierno es insensible con la gente"

Además, criticó la gestión de Javier Milei: “Se gobierna bien cuando hay cariño por la gente. No pueden decir que gobiernan bien cuando la plata a los argentinos no les alcanza”.

El candidato a diputado, junto con Martín Llaryora, busca consolidar Provincias Unidas como una alternativa federal frente a los extremos de la política argentina: por un lado, el kirchnerismo en retroceso, y por otro, Javier Milei, cuyo ajuste fue calificado por Schiaretti como “insensible con los más vulnerables”. 

Llaryora agregó que el error de Milei es creer en un liberalismo absoluto: “No hay país en el mundo que funcione sin un Estado inteligente”.

Reunión de integrantes de Provincias Unidas en Chubut.
Reunión de integrantes de Provincias Unidas en Chubut.
Gentileza

El frente político apunta a sumar fuerza y amplitud, reuniendo dirigentes de distintos espacios: peronistas, radicales, socialistas y referentes del PRO. Según Schiaretti, la crisis política de 2023 fracturó a las coaliciones tradicionales y facilitó la aparición de nuevas expresiones, como la que ellos promueven.