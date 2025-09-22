El exgobernador Juan Schiaretti manifestó su apoyo al reclamo por el financiamiento universitario en una reunión que mantuvo este lunes con rectores de diferentes casas de altos estudios del país.

“Se destacó el carácter racional e institucional del reclamo y la coincidencia en que esta situación crítica representa una oportunidad para repensar el sistema público de educación superior, con la mirada puesta en su continuidad y mejora”, afirmó el candidato a diputado nacional.

La semana pasada la Cámara de Diputados ratificó la ley de financiamiento para las universidades tras el veto del presidente Javier Milei. La normativa aún debe ser tratada en la Cámara de Senadores.

“Agradezco este valioso encuentro y ratifico mi compromiso de seguir trabajando por la educación pública, pilar fundamental para garantizar la movilidad social ascendente en nuestro país”, dijo Schiaretti.