Juan Schiaretti: “Milei no es lo nuevo y el kirchnerismo es una llamita que se apaga”

Este viernes los gobernadores del espacio Provincias Unidas marcaron su posicionamiento frente al gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones de octubre.

“Queridos gobernadores, es para nosotros una enorme alegría que el primer acto político de esta coalición nacional se haga aquí en nuestra provincia y en nuestro glorioso imperio del sur cordobés”, expresó Schiaretti.

El exmandatario cordobés y candidato a diputado destacó la conformación de Provincias Unidas como un espacio que reúne a “gobiernos que lograron equilibrio fiscal con la gente adentro y no a los hachazos, como lo hace el actual gobierno nacional”.

Schiaretti elogió a los mandatarios provinciales y los definió como “la primera línea de contención de la sociedad junto a los intendentes”. También cuestionó la gestión nacional por problemas en pasaportes y patentes, al tiempo que defendió la producción del interior.

“Hace más de 20 años que el campo viene soportando retenciones que ya significaron 175 mil millones de dólares para el Estado Nacional. Eso es un verdadero robo y hay que terminar con las retenciones”, enfatizó.

El exgobernador planteó además que “no nos acostumbremos a los impuestos que nos ponen desde el AMBA y nos perjudican”. Y agregó: “Somos lo contrario a los modelos autoritarios, de aquellos que viven insultando. Queremos que le vaya bien al país. No planteamos el derrumbe del actual gobierno, sino evitar que este sacrificio de los argentinos termine en una nueva frustración”.

La conferencia en la Expo Rural de Río Cuarto contó con la presencia de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes). En tanto, Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) se ausentaron por cuestiones de agenda.