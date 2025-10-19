El candidato a diputado nacional por Córdoba, Juan Schiaretti, dijo presente en Río Cuarto durante este sábado por la noche. Estuvo junto al gobernador Martín Llaryora.

Allí, Schiaretti expresó: “El país necesita volver al sentido común: que en cada provincia estén las condiciones para crecer. Con obras, con industria, con salud y educación públicas para que haya futuro”.

El ex gobernador de Córdoba planteó que Provincias Unidas es la coalición que pueda "devolverle al interior las oportunidades que se llevó el centralismo".

¨Provincias Unidas nace del interior que nunca dejó de trabajar. Queremos que Argentina vuelva a generar empleo, que premie al que produce, al que educa, al que invierte. Un país donde el Estado acompañe sin ahogar, con equilibrio fiscal, pero también con justicia social", señaló el candidato.

Y agregó: “Queremos que Argentina vuelva a creer en sí misma, con diálogo, con producción y con respeto por quien piensa distinto. El camino que ya demostramos en Córdoba y vamos a llevar al Congreso: el del trabajo, la sensatez y la esperanza".