“Yo quiero que este cambio de era de la Argentina llegue a buen puerto”, dijo el exgobernador Juan Schiaretti, quien confirmó finalmente su candidatura para la Cámara de Diputados.

El exgobernador Schiaretti -tres veces no consecutivas- decidió volver a ponerse al frente de una campaña electoral para contrarrestar los buenos números que le auguran al candidato de Javier Milei (se confirmó hace minutos: Gonzalo Roca, mano derecha de Gabriel Bornoroni, será cabeza de lista de LLA).

Schiaretti dijo -a través de un video publicado a las 19 horas de este domingo- que desde el Congreso, el bloque legislativo que responde a los gobernadores va a aportar para que el “equilibrio fiscal no sea hecho a los hachazos” (sic).

“Quiero aportar mi experiencia desde el Congreso para que la esperanza no se transforme en frustración” Schiaretti

Según la consultora Zuban Córdoba, el exgobernador encabeza con comodidad la intención de voto en la provincia y mantiene la imagen positiva, sobre la de los candidatos de Javier Milei. Es una, entre tantas encuestas.

Schiaretti persiste con su trabajo "federal" en pos de construir un carril que le permita llegar con chances electorales a las presidenciales de 2027. En ese sentido fue impulsado el frente, donde abrevian distintos gobernadores, Provincias Unidas.