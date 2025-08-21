Juan Schiaretti: “Somos la alternativa federal con experiencia y sensibilidad social”

Juan Schiaretti, primer candidato a diputado nacional por Córdoba de Provincias Unidas, comenzó la carrera de cara al 26 de octubre y este miércoles encabezó la primera reunión de estrategia rumbo a la campaña para las elecciones de medio término.

El encuentro se desarrolló en el Hotel Holiday Inn de la ciudad de Córdoba y reunió a más de 220 intendentes, jefes comunales, legisladores y dirigentes provinciales que integran el espacio.

“Muy contento de reunirme con intendentes que representan la renovación del peronismo y legisladores que comparten un mismo propósito: trabajar con responsabilidad, diálogo y experiencia para llevar a la Argentina a buen puerto, lejos de la polarización”, afirmó Schiaretti.

El ex gobernador hizo hincapié en la mirada nacional de la alianza, ya que precisó: "Somos parte del bloque Provincias Unidas: una alternativa nacional con experiencia, sensibilidad social y vocación federal”.

En ese marco, aseguró que es necesario hacerle frente al polo de Javier Milei con una propuesta de producción, trabajo, federalismo, sentido común y sensibilidad social. “Un polo que sea la voz del interior del país y no la representación del AMBA. Eso es lo que estamos construyendo”, dijo.

Finalmente, concluyó: “Creemos que es momento de recuperar la convivencia, reconstruir la confianza y volver a soñar con un país normal, donde todos puedan vivir mejor. Agradezco a todos por el diálogo y seguimos juntos”.