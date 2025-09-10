El exgobernador y candidato a diputado, Juan Schiaretti, cuestionó este miércoles al presidente Javier Milei por vetar la ley de financiamiento universitario.

“La universidad pública argentina es un motor de movilidad social ascendente, de progreso y de desarrollo científico. Es la oportunidad para que nuestros hijos y nietos tengan un futuro mejor”, dijo quien encabeza la lista de Provincias Unidas en Córdoba.

Ver: Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario por el "costo fiscal"



Milei justificó el veto contra la comunidad universitaria al remarcar el “costo fiscal” y la necesidad de mantener el superávit.

“No se trata de ideología, sino de sentido común y de respeto a lo que somos como Nación: un país que apostó siempre a la educación pública, gratuita y de calidad”, expresó Schiaretti.

En plena campaña electoral hacia octubre, el exgobernador también remarcó que el veto a la ley universitaria es “darle la espalda a la sociedad y a la Argentina del futuro”.