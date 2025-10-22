Lo candidatos a diputados de las distintas listas en Córdoba continúan cerrando sus campañas de cara a las elecciones del próximo domingo 26 de octubre. Tal es el caso de Provincias Unidas (PU), encabezada por Juan Schiaretti; Fuerza Patria, de Pablo Carro; y la Unión Cívica Radical (UCR), de Ramón Mestre. Todos, el jueves 23 de octubre.

El cordobesismo realiza su acto de cierre a las 20 horas en la Plaza de Música (Costanera, entre Mendoza y Coronel Olmedo). Además de Schiaretti, estarán el resto de los candidatos: Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure, Ignacio García Aresca, Verónica Navarro, Juan Manuel Llamosas, María Eugenia Romero y Emiliano Paredes.

Por su parte, Fuerza Patria, la lista kirchnerista liderada por Pablo Carro tendrá su encuentro a las 17.30 horas en Plaza Colón de barrio Alberdi (entre la Avenida Colón y las calles Rodríguez Peña, Avellaneda y Santa Rosa) donde invitan a la militancia a que lleven remeras, gorras y bandera Argentina.

Estarán los candidatos Constanza San Pedro, Pablo Martín Tissera, Florencia Dahbar, Emanuel Rodríguez, Camila Perassi, David Salto, Luciana Córdoba y Nicolás Venecia Giménez.

En el caso de los radicales, tienen previsto un cierre de campaña a las 19 en la explanada de la Casa Radical con la presencia del exintendente Ramón Mestre y sus compañeros de lista: Patricia Rodríguez, Martín Lucas, Norma Ghione, Franco Jular, Lucrecia Cavanna, Héctor Mignola, María Dolores Caballero y Oscar Tuninetti.

Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, realizó su cierre en Studio Theater este martes al igual que Gonzalo Roca, de La Libertad Avanza, que participó de la caravana con el presidente Javier Milei.