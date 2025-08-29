Días atrás inicio formalmente el periodo para que los partidos y alianzas políticas puedan hacer proselitismo de cara a los comicios del 26 de octubre. Este sábado, en Córdoba, confluirán las presentaciones de tres de los dieciocho espacios que competirán en la contienda electoral legislativa.

Se trata de tres de las alianzas políticas con más peso dentro de la oferta política de Córdoba. Provincias Unidas, la UCR y La Libertad Avanza encabezarán distintos mitines en la ciudad con el objetivo de presentar a sus principales candidatos a Diputados y la plataforma electoral que defenderán en la Cámara Baja.

Provincias Unidas, el espacio que lleva como cabeza de lista al ex gobernador Juan Schiaretti, tendrá su acto en el Hotel Quorum a las 9:30 de la mañana. Con una agenda en abierta oposición a la gestión de Javier Milei pero diferenciándose del kirchnerismo, en el evento se presentarán en público el resto de candidatos que acompañarán a Schiaretti en el Congreso.

La lista completa de Provincias Unidas:

Juan Schiaretti Carolina Basualdo Miguel Siciliano Laura Jure Ignacio García Aresca Verónica Navarro Juan Manuel Llamosas María Eugenia Romero Emiliano Paredes

La Unión Cívica Radical, cuya lista encabeza Ramón Mestre, hará lo propio en la Casa Radical al mediodía. Tras meses de una interna feroz en el partido, el ex intendente Mestre logró quedarse con la histórica lista 3 y desplazar a referentes radicales mas cercanos al mileismo y que bregaban por un acuerdo con el gobierno nacional.

La lista completa de la UCR:

Ramón Mestre Patricia Rodríguez Martín Lucas Norma Ghione Franco Jular Lucrecia Cavanna Héctor Mignola María Dolores Caballero Oscar Tuninetti

Por último, La Libertad Avanza, comandado por Gonzalo Roca, realizará su acto a las 17:00 en el Jardín Botánico. El oficialismo llega a la contienda electoral también tras idas y vueltas por la conformación de las listas. Finalmente primó la postura de Karina Milei y su armador cordobés Gabriel Bornoroni y la lista quedó conformada por libertarios puros.

La lista completa de LLA: