El exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti lanzó un duro mensaje en redes sociales en el que criticó el manejo económico del Presidente Javier Milei.

A través de un tuit publicado este jueves, el dirigente cordobés cuestionó el ajuste brutal que actualmente “cierra hospitales y universidades, priva de medicamentos a los jubilados y abandonan las rutas”.

“Es cierto que la Argentina necesita ordenar sus cuentas, pero también es cierto que ese orden debe hacerse con justicia y sentido común”, sostuvo Schiaretti. Y añadió: “Tan dañina es la demagogia de quien gasta sin medir consecuencias como el ajuste brutal a hachazos (…) Eso es imposible de sostener en el tiempo”.

Rumbo a las presidenciales del 2027, el mensaje fue leído en clave política por dirigentes del peronismo federal y otros sectores del llamado "interior productivo", en un contexto en el que Schiaretti articula Grito Federal, el espacio que ayudó a conformar semanas atrás junto a varios gobernadores y más de un centenar de intendentes.

“Necesitamos una política sincera, sin extremos. Saltar de un extremo al otro solo nos condena al fracaso”, señaló en su publicación, en una referencia implícita a la polarización política que domina el escenario nacional.