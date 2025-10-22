Juan Schiaretti cerrará este miércoles la campaña de Provincias Unidas en Córdoba hacia las elecciones legislativas del domingo con un acto en la Plaza de la Música.

El exgobernador será el principal orador de la noche en el evento proselitista que comenzará a las 20 en el local de recitales y shows artísticos de avenida Costanera, entre Mendoza y Coronel Olmedo.

También estarán arriba del escenario el resto de los candidatos de Provincias Unidas en Córdoba: Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure, Ignacio García Aresca, Verónica Navarro, Juan Manuel Llamosas, María Eugenia Romero y Emiliano Paredes.

El peronismo cordobés es la principal apuesta de la entelequia conformada por los gobernadores de Córdoba, Jujuy, Santa Fe, Corrientes, Chubut y Santa Cruz con vistas a tener un candidato a presidente en el 2027.

A lo largo de la campaña, Schiaretti se mostró distante del gobierno nacional y del kirchnerismo con la intención de formar una "tercera vía" asociada con la "sensatez". En sus diferentes discursos de campaña, el exgobernador marcó que tanto el peronismo agrupado en torno a Cristina Fernández de Kirchner como el gobierno de Javier Milei "fracasaron".

En la carrera hacia los comicios del domingo todavía resta por ver si la figura del dos veces gobernador se impondrá al ignoto Gonzalo Roca, que compite con la marca libertaria, y cuántos votos pierde a manos de las postura crítica de Natalia de la Sota.