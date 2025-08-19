El domingo 17 de agosto se definieron las listas que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y una de ellas, la del oficialismo cordobés, está encabezada por el ex gobernador Juan Schiaretti.

El ahora candidato a diputado nacional publicó este martes su primer spot a través de las redes sociales. Allí describió por qué quiere llegar al Congreso Nacional y cuál es el aporte que puede hacer junto a sus compañeros de Provincias Unidas.

“No me creo el más cordobés de todos pero no hay ninguno que sea más cordobés que yo”, comienza diciendo Schiaretti en el video.

Tras esto, explica que busca la banca para poder aportar la mirada “del interior”, de la producción, del trabajo. Una mirada federal que no sea manejada por el AMBA. Un discurso habitual para el perfil del peronismo cordobés.

Pero además, tras remarcar que él llevará su experiencia, señala: “No es solo defender Córdoba, es poner en marcha en la Argentina un proyecto superador de la situación actual”.

Schiaretti encabeza la lista de Provincias Unidas y en segundo lugar va la intendenta de Despeñaderos, Carolina Basualdo.