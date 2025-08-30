“El peronismo de Córdoba forma parte de una fuerza nacional con proyección federal”, dijo este sábado el candidato a diputado nacional Juan Schiaretti, quien apuesta a colocar a su flamante frente, Provincias Unidas, sostenido por distintas terminales provinciales, como propuesta alternativa a lo que el exgobernador entiende como “extremos”.

En un acto adjetivado como “multitudinario” del PJ Capital en el Hotel Quorum, este sábado el primer candidato de Provincias Unidas y exgobernador de Córdoba señaló que el escenario político argentino atraviesa “un cambio de época, que abre paso a la consolidación de un nuevo espacio”.

“Estamos ante la crisis terminal de las coaliciones que dominaron la política argentina. El kirchnerismo se apaga como una llama consumida”, dijo el exgobernador, siempre crítico con las fuerzas con perfil k.

Sobre el presidente Javier Milei y su gobierno, que atraviesan en estas horas sus días más complejos en el poder, Schiaretti afirmó que “es hijo del desastre que dejó el kirchnerismo en la patria, porque tras años de fracaso económico y social, la gente eligió a un outsider que hoy, con sus ideas, aplica un ajuste cruel”.

Al respecto, mencionó que con esas políticas los jubilados cobran 47% menos que en 2017, se castiga a las personas con discapacidad, se redujo a la mitad el presupuesto universitario y se abandonó la inversión en rutas nacionales.

Estas tres agendas electorales son centrales para la disputa del voto, y Schiaretti los dirime con Ramón Mestre, Natalia de la Sota, Fuerza Patria, y la Izquierda: jubilados, educación y salud públicas.

“Frente a ese escenario, emerge un nuevo tiempo y una nueva fuerza política: Provincias Unidas, impulsado por cinco gobernadores”, sostuvo Schiaretti

Provincias Unidas ya reúne a los gobernadores de Córdoba, Jujuy, Santa Cruz, Chubut y Santa Fe y recientemente se sumó Corrientes -este domingo se elige gobernador- lo que consolida su carácter federal.

“No importa si el origen es radical, peronista, del PRO o socialista. Lo que importa es compartir una visión de país: una Argentina de producción y trabajo, federal, que respete las instituciones y que sea un país normal”, agregó Schiaretti.

El gobernador Llaryora fue el último orador del acto

“Esta vez estamos debatiendo hacia dónde va el país. Y para lograrlo, hay que salir de los extremos, de la grieta, del insulto y de la crueldad. Hay que cambiar la motosierra por los mamógrafos, por las netbooks, por los caminos, por los hospitales y por las escuelas”, dijo el gobernador Martín Llaryora.

En una clara alusión a la lista que encabeza Natalia de la Sota, Llaryora dijo que “cada voto que no vaya a Juan termina siendo un voto a Milei, un voto a la crueldad y en contra de nuestro modelo. Nosotros defendemos a Córdoba, pero para defender a Córdoba necesitamos un país que genere condiciones de progreso para todos los argentinos”.

En la actividad realizada en el Quórum también hablaron el intendente Daniel Passerini y los candidatos María Eugenia Romero, Laura Jure y Miguel Siciliano.

La lista de candidatos de Provincias Unidas está encabezada por Schiaretti, seguido por Carolina Basualdo, Siciliano, Jure, Ignacio García Aresca, Verónica Navarro, Juan Manuel Llamosas, María Eugenia Romero y Emiliano Paredes.

En el acto estuvieron presentes la senadora nacional por Córdoba, Alejandra Vigo, funcionarios provinciales, municipales y dirigentes de todas las seccionales de la ciudad.