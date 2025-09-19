El exgobernador Juan Schiaretti señaló que el presidente Javier Milei “miente descaradamente” tras el cuestionamiento que recibió del Jefe de Estado sobre las reformas económicas que planteó el candidato a diputado de Provincias Unidas.

Esta tarde Milei cuestionó las propuestas del exmandatario en su presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba de cara a las elecciones de octubre.

“Días atrás el exgobernador Schiaretti no nos criticó por lo que estábamos haciendo. Su propuesta sonaba muy linda, pero implicaba elevar el déficit fiscal en siete puntos del PBI. Entonces la pregunta es: ¿con qué dinero lo vamos a financiar: con emisión monetaria o con endeudamiento?” afirmó el jefe de Estado.

Ver: Javier Milei, en Córdoba: “A mitad del año que viene la inflación se habrá terminado”



La respuesta de Schiaretti llegó a través de un mensaje en su cuenta de la red social X, donde recordó las cuatro propuestas que impulsará en el Congreso de la Nación.

En el mensaje, el exgobernador enumeró que planteará: una reforma tributaria sin aumentar la presión fiscal; la eliminación de retenciones; la lucha contra la evasión impositiva; y el equilibrio fiscal con equilibrio social.