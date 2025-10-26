Juan Schiaretti llamó a “votar sin miedo” porque “Argentina no se va a desbarrancar”

El exgobernador de Córdoba y principal candidato a diputado nacional en nuestra provincia por Provincias Unidas (PU), Juan Schiaretti, concurrió en la mañana de este domingo a emitir su voto en el marco de las elecciones legislativas 2025.

Concurrió apenas pasadas las 10, como siempre lo hace, en el colegio Domingo Savio, ubicado al oeste de la ciudad.

Al salir del recinto, Schiaretti destacó la importancia de la participación ciudadana y trató de llevar tranquilidad al electorado: “Uno manifiesta si la dirección del país es adecuada o si debe hacerse algún cambio. Hay que votar sin miedo, porque Argentina no se va a desbarrancar mañana”, expresó.

Al borde de romper la veda, el candidato de Provincias Unidas dijo que “Si pierde el gobierno nacional, hay más posibilidades de que se cambien las cosas. Argentina saldrá adelante”, afirmó.

A diferencia de ocasiones anteriores, el exgobernador no concurrió a votar con la clásica campera de color rojo, aunque para mantener su cábala sí se puso una camisa del mismo color.