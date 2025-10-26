Cinco minutos antes de las 22 horas, luego de que todos los candidatos se hicieran presenten en el escenario del Hotel Quorum, el primero en tomar la palabra fue el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien celebró “esta maravillosa elección”, junto al principal candidato, Juan Schiaretti.

Agradeció al pueblo de Córdoba por la jornada democrática. “Dios nos regaló un día maravilloso para que todos pudieran participar” y catalogó a Córdoba como una cuna de la democracia y el respeto.

“Felicitamos al candidato Roca y al presidente Milei que esperamos que pueda mejorar las condiciones de la Argentina”, indicó.

El mandatario señaló: "Sabíamos que era una elección muy difícil, pero Córdoba y nosotros no nacimos para las cosas fáciles"

“La mayoría de las expresiones políticas han retrocedido, la nuestra es una de las pocas que pueden decir ‘hemos avanzado’” y celebró que no solo mantuvieron dos diputados sino que sumaron un tercero: Juan Schiaretti, Carolina Basualdo y Miguel Siciliano.

Llaryora festejó la elección a nivel nacional, como la tercer fuerza del país.

Presentó y agradeció al candidato y tres veces gobernador como un “estadista con capacidad, con toda la experiencia, con sentido común, sensatez y diálogo”, al “gringo” Juan Schiaretti, que “puso el pecho en esta elección tan difícil”.