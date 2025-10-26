Juan Schiaretti y Martín Llaryora felicitaron a Gonzalo Roca de La Libertad Avanza

Tras Martín Llaryora, Juan Schiaretti, cabeza de lista de Provincias Unidas, tomó la palabra en el búnker del Hotel Quórum.

Con su infaltable campera roja y ante la arenga “Olé, olé, olé, olé, Gringo, Gringo”, el diputado electo avaló las palabras de agradecimiento del gobernador para con los cordobeses y felicitó a Gonzalo Roca y a La Libertad Avanza por ser los ganadores en la provincia de Córdoba, como también al resto de las fuerzas que participaron de la elección.

Destacó la importancia de que el bloque que representa a Provincias Unidas en el Congreso va a tener seis bancas, sumando las otras tres en mandato hasta el 2027, conformando “el bloque del interior de la Patria”.

“Provincias Unidas es la voz del interior del interior de la Patria. Somos la voz de la producción y el trabajo, no de la timba financiera. Somos la expresión del federalismo", manifestó Schiaretti.

El líder cordobesista continuó: “Nosotros somos la expresión del diálogo y no del grito, de la tolerancia y no del insulto. Somos la expresión de la búsqueda de consenso y no del sometimiento. Somos la expresión de un país normal, que tenga sentido común y que vaya para adelante todos juntos”.

En la mención de la creación de Provincias Unidas, con seis gobernadores, nombró a quien impulsó esa alianza: el gobernador Martín Llaryora.

“Son gobernadores que han mostrado capacidad de gestión, que han mostrado capacidad para tener el innegociable equilibrio fiscal, que no está hecho a los hachazos (…) con equilibrio social y equilibrio institucional y haciendo las obras públicas que permiten el desarrollo", dijo.

El diputado electo anunció que buscarán eliminar las retenciones, impulsar que se sanciones las leyes que permitan que los jóvenes tengan la posibilidad de trabajar, como el Programa Primer Paso (PPP) en Córdoba, y una ley de turismo y todo lo que vaya en contra de la producción y el trabajo.