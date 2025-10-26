Juan Schiaretti y Martín Llaryora felicitaron a Gonzalo Roca de La Libertad Avanza
El diputado electo del oficialismo de Córdoba, junto al gobernador de Córdoba subieron al escenario del Hotel Quórum. Lograron retener dos bancas y sumar una tercera.
Tras Martín Llaryora, Juan Schiaretti, cabeza de lista de Provincias Unidas, tomó la palabra en el búnker del Hotel Quórum.
Con su infaltable campera roja y ante la arenga “Olé, olé, olé, olé, Gringo, Gringo”, el diputado electo avaló las palabras de agradecimiento del gobernador para con los cordobeses y felicitó a Gonzalo Roca y a La Libertad Avanza por ser los ganadores en la provincia de Córdoba, como también al resto de las fuerzas que participaron de la elección.
Destacó la importancia de que el bloque que representa a Provincias Unidas en el Congreso va a tener seis bancas, sumando las otras tres en mandato hasta el 2027, conformando “el bloque del interior de la Patria”.
“Provincias Unidas es la voz del interior del interior de la Patria. Somos la voz de la producción y el trabajo, no de la timba financiera. Somos la expresión del federalismo", manifestó Schiaretti.
El líder cordobesista continuó: “Nosotros somos la expresión del diálogo y no del grito, de la tolerancia y no del insulto. Somos la expresión de la búsqueda de consenso y no del sometimiento. Somos la expresión de un país normal, que tenga sentido común y que vaya para adelante todos juntos”.
En la mención de la creación de Provincias Unidas, con seis gobernadores, nombró a quien impulsó esa alianza: el gobernador Martín Llaryora.
“Son gobernadores que han mostrado capacidad de gestión, que han mostrado capacidad para tener el innegociable equilibrio fiscal, que no está hecho a los hachazos (…) con equilibrio social y equilibrio institucional y haciendo las obras públicas que permiten el desarrollo", dijo.
El diputado electo anunció que buscarán eliminar las retenciones, impulsar que se sanciones las leyes que permitan que los jóvenes tengan la posibilidad de trabajar, como el Programa Primer Paso (PPP) en Córdoba, y una ley de turismo y todo lo que vaya en contra de la producción y el trabajo.
Cinco minutos antes de las 22 horas, luego de que todos los candidatos se hicieran presenten en el escenario del Hotel Quorum, el primero en tomar la palabra fue el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien celebró “esta maravillosa elección”, junto al principal candidato, Juan Schiaretti.
Agradeció al pueblo de Córdoba por la jornada democrática. “Dios nos regaló un día maravilloso para que todos pudieran participar” y catalogó a Córdoba como una cuna de la democracia y el respeto.
“Felicitamos al candidato Roca y al presidente Milei que esperamos que pueda mejorar las condiciones de la Argentina”, indicó.
El mandatario señaló: "Sabíamos que era una elección muy difícil, pero Córdoba y nosotros no nacimos para las cosas fáciles"
“La mayoría de las expresiones políticas han retrocedido, la nuestra es una de las pocas que pueden decir ‘hemos avanzado’” y celebró que no solo mantuvieron dos diputados sino que sumaron un tercero: Juan Schiaretti, Carolina Basualdo y Miguel Siciliano.
Llaryora festejó la elección a nivel nacional, como la tercer fuerza del país.
Presentó y agradeció al candidato y tres veces gobernador como un “estadista con capacidad, con toda la experiencia, con sentido común, sensatez y diálogo”, al “gringo” Juan Schiaretti, que “puso el pecho en esta elección tan difícil”.
Tras conocerse los primeros resultados, con el 28,28% de los votos, Provincias Unidas sumaría una banca más alcanzando tres bancas que estarán ocupadas por Juan Schiaretti, Carolina Basualdo y Miguel Siciliano.
Más tarde, pasadas las 20.30, el actual legislador y tercer candidato por la fuerza cordobesista, Miguel Siciliano, señaló que “Córdoba le ha dado un respaldo al gobierno del presidente Javier Milei. Respaldo que no es lo mismo que un cheque en blanco”.
En la misma línea que Calvo consideró que, si se mantiene la tendencia, “es muy positivo el resultado”. Sin hablar de números -porque a esa hora no había datos- señaló que tendrían mayor representatividad que la que tenían y buscarán "apoyar al presidente en lo que esté bien y no apoyar en lo que esté mal".
Son fuertes las expectativas por los resultados en el búnker de Provincias Unidas, donde se aguarda la llegada del principal candidato, Juan Schiaretti. El Hotel Quórum, al norte de la ciudad de Córdoba, recibirá también al gobernador Martín Llaryora.
El primero en hablar fue Manuel Calvo, pasadas las 18.30, en rueda de prensa, donde manifestó que las esperanzas de “ganar una banca más es un triunfo”.
Se aguarda la presencia de los demás candidatos titulares como Carolina Basualdo, Laura Jure, Ignacio García Aresca, Verónica Navarro, Juan Manuel Llamosas, María Eugenia Romero y Emiliano Paredes como también de los principales funcionarios provinciales.
Schiaretti votó pasadas las 10 de la mañana, en el colegio Domingo Savio, ubicado al oeste de la ciudad.