En el marco del desfinanciamiento del gobierno central a las universidades nacionales, este jueves se realiza un festival en Córdoba.

Será desde las 18:00 en la Plaza Seca de la Facultad de Ciencias Químicas de la Ciudad Universitaria.

La convocatoria para estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba busca compartir un momento, detrás de la idea de la necesidad de sostener la educación pública, la ciencia y el arte.

Una nutrida cantidad de bandas, un espacio de feria y la promesa de actividades para las infancias serán parte de la tarde-noche.

Se anuncia que Fabián Crea, "Fachi", integrante de la banda Viejas Locas, estará presente en el lugar, para ponerle rock a la jornada.