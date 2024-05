Su simpatía por Javier Milei no la oculta. Pero del mismo modo intenta separarse de los violentos modos con los que el presidente ataca a la militancia política, desprecia a la educación pública o considera “una aberración” a la Justicia Social.

Luis Juez no dejó, hace algunas semanas, de reunirse con él, en soledad, en la Quinta de Olivos.

Evitó, este jueves, sacar la duda si el mandatario tiene cuatro o cinco perros en sus caniles: “Cuando fui estaban durmiendo la siesta, y me dijo ‘Sino te llevaría a conocer a los chicos’”.

Se encarga de decir, a su vez, que “yo no soy un bandido, y si en la calle me gritan 'Choro', no me doy vuelta”. Y agrega: “Le dije a Milei que ellos en Córdoba construyeron una alianza con el peronismo, pero que yo no le iba a pedir nada”.

En la vereda de enfrente de quien lo invitó a su residencia, aduce que “yo elegí militar en la política y lo hago orgullosamente hace 40 años” y por eso “no me molesta que me digan casta…la militancia es la que te permite ayudar a los pueblos y le dije a Milei que era peligroso hablar así”.

Entrevistado en el programa Mirá Quien Habla, de FM 102.3, se encargó de decir que si el pliego para designar a Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia llega al Senado, va a votar en contra.

“Le advertí a Milei que la gente no necesita de alguien como Lijo. ¿Sabe lo que hacen Fredy y Ariel Lijo? Tienen una pyme que alquila inodoros para limpiar culos sucios. Usted no necesita eso”, sentenció.

La Ley Bases y el Pacto de Mayo

El lunes, con el ingreso del flamante texto aprobado en Diputados, con el anexo del Paquete Fiscal, la Cámara de senadores pone en marcha el debate de la mentada norma.

Y Juez no oculta que ofrece sus servicios para avanzar. Pero también es tajante.

“El Gobierno tendrá que elegir si quiere una discusión más amplia o aprobarla como viene de Diputados. De eso depende cómo lleguen a Córdoba y el Pacto de Mayo”, indicó.

Adujo que, en ese camino, “podemos ser una comisión revisora y discutirlo, o una escribanía”. Promete, en tal sentido, “discutir mucho” la normativa.

Juez también hizo una defensa respecto a la necesidad de avanzar con una ley que quita derechos, e intentó justificarse: "Yo siempre le dí herramientas a los presidentes… a todos. Después si con esa caja de herramientas el auto arranca, no sé. Eso sí, si me lo pide (el gobernador Martín Llaryora), le digo 'Pará, si vos te robaste hasta la fosa'".