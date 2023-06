El senador nacional y candidato a gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio (JxC), Luis Juez, presentó este jueves el plan social que propone implementar en caso de resultar ganador en las elecciones del próximo domingo 25 de junio, e hizo lo propio con sus propuestas y lineamientos para educación, vivienda, trabajo y salud.

El referente del Frente Cívico local brindó un discurso en el Hotel Quinto Centenario (ExSheraton), donde pidió dar "un giro hacia la dignidad".

Sus iniciativas en administración “austera”, implicarán recortes de cargos ejecutivos y redireccionamiento de partidas, que se pueden ver haciendo click aquí.

El candidato presentó un plan de alivio a la clase media, como la eliminación del impuesto de sellos en el consumo de tarjetas de crédito, de los impuestos que cargan un 10% las boletas de Epec, devolver gradualmente el 82% móvil a los jubilados.

Entre otros, mencionó la posibilidad de suspender el pago del peaje durante un año para los vecinos del Gran Córdoba y los cordobeses que trabajen en esas ciudades.

Juez afirmó que junto a dirigentes opositores ven "desde afuera hace 25 años y decimos ¿por qué esta voracidad?", en alusión al partido que representa el gobernador Juan Schiaretti, que está al frente de la provincia desde 1999, con tres gobiernos del actual mandatario y otros tres del fallecido José Manuel de La Sota.

El candidato a gobernador de JxC destacó que sabe "que este giro de dignidad que nosotros planteamos tiene que ver con esta mirada que tenemos que terminar" y afirmó que "nosotros tenemos que involucrarnos de otra manera, ha sido muy abandonado el cordobés como sujeto, en la escuela, en lo social, en lo previsional, o en la salud".

Asimismo, reiteró que hace 25 años recorre la provincia como oposición y "a donde vos vas el reclamo es 'no nos dan bola, no existimos, tenemos el esfuerzo, el trabajo, pero somos invisibles si no somos parte de ese esquema de toma de decisión'".

Juez, asimismo, advirtió que si gana la elección habrá un reperfilamiento de prioridades y, en alusión al candidato oficialista, el intendente capitalino Martín Llaryora, dijo: "Tomó como prioridad arreglar su oficina y gastar en eso $65 millones, en vez de destinarlos a medicamentos y prótesis".

"La vara ética está por el piso, y el problema de esta provincia es que la discrecionalidad de este gobierno es absoluta", señaló en ese contexto.

Sostuvo que la educación de la provincia tiene que ser "una llave al desarrollo y no un ancla a la pobreza", y que el "punto de partida es acercarse a los docentes, escucharlos, capitalizar sus necesidades y fortalecer los logros".

Juez planteó que se debe "garantizar un salario acorde para el personal de salud" e implementar el "Plan Social que como eje central pretende fortalecer la Dignidad del ser humano y ponerlo en el centro de las políticas públicas".

Con información de Télam