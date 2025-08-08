El juicio por el presunto abuso sexual de la actriz Julieta Prandi llega a su final con una orden de prohibición para salir del país del único acusado, su exmarido, Claudio Contani.

El Tribunal Oral en los Criminal Nº2 de Zárate-Campana dará a conocer su veredicto el próximo miércoles 11 de agosto.

En la ronda de alegatos, el fiscal Cristian Fabio pidió 20 años de cárcel para la expareja de Prandi, con quien tuvo dos hijos. Mientras que la defensa de la modelo reclamó cincuenta años de prisión.

"Julieta tenía terror de dormirse porque sabía que en ese estado iba a ser mucho más fácil atacada. A ese horror sumarle el estado de esclavitud al que fue sometida y el daño de dejar de ver a sus seres queridos", dijo el abogado querellante Javier Baños, miembro del estudio de Fernando Burlando.

En cambio la defensa del acusado, aseguró que el relato de Prandi presentaba "incosistencias" y que la denuncia respondió a un intento de evitar que su expareja vea a sus hijos.

En el cierre del alegato, el abogado defensor Claudio Nitzcaner, reclamó la nulidad del juicio o, en caso de encontrar culpable a su defendido que se le imponga la menor cuya máximo es de diez años de cárcel.

Los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar rechazaron el pedido de prisión preventiva sobre Contani, que reclamó la querella, pero si dispuso que se le restrinja la salida del país.

El exmarido de Prandi afronta una acusación por “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados”.

La exconductora de televisión presentó la denuncia en 2021 en relación a hechos ocurridos en el barrio privado "Septiembre", ubicado en la localidad bonaerense de Escobar.