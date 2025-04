Durante la mañana del martes declaró Mariana Figueroa, abogada que trabajaba en el área de Legales del Ministerio de Salud y se espera que en la tarde declare la médica Marcela Quaglia. Cerraría la jornada la principal acusada, Brenda Agüero, quién decidió proporcionar más detalles después de escuchar a los testigos.

No aceptará preguntas, según expresó su abogado defensor, porque el temperamento de la fiscalía ha sido agresivo y falto de profesionalismo.

A la principal imputada le achacan cinco asesinatos de bebés y el intento de homicidio de otros ocho recién nacidos.

La declaración de Figueroa

En la última jornada con testigos en el juicio por las muertes de bebés en el hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, la primera interrogada fue Mariana Figueroa, abogada que trabajaba en el área de Legales del Ministerio de Salud. Aclaró que estaba como suplente en ese lugar, que trabaja en realidad en la Municipalidad de Córdoba.

Figueroa dijo que no estuvo en la reunión que ocurrió el 7 de junio con el ministro Diego Cardozo y que recién el 28 de junio le plantearon una consulta por “un caso sobre irregularidades en la atención a madres sanas y sus bebés”.

Figueroa dijo: “Me plantean cuestiones muy técnicas sobre los términos médicos. No entendí mucho lo que me decían y tampoco entendí la gravedad de la situación”. Dijo que hizo “un esqueleto” de lo que se debería investigar, que lo envió por WhatsApp y luego por mail al ex secretario de Salud, Pablo Carvajal.

En otros testimonios se había señalado su participación en la decisión de suspender a una veintena de trabajadores después de la guardia del 7 de junio, cuando murieron dos bebés y otros dos sufrieron presuntos ataques y sobrevivieron. “No hay nada puntual contra alguna persona”, relató Figueroa que le dijeron en aquel momento.

Fue interrogada por aspectos puntuales del trámite que se siguió en la investigación administrativa y los distintos movimientos internos que se hicieron en el propio Ministerio, primero a cargo del ex subdirector administrativo Alejandro Escudero Salama; y luego por el ex secretario de Coordinación, Alejandro Gauto.

Contó que nunca llegó una nota de la exdirectora del hospital, Liliana Asís, notificando lo que ocurría.

Y que recién recibe un informe preliminar de lo que había ocurrido de la exdirectora de Maternidad e Infancia, Marcela Yanover y con ese preliminar desarrolló un esqueleto de lo que se debería hacer y se lo envió al ex secretario de Salud Pablo Carvajal.

Entre el 29 y el 30 de junio fue a preguntar a Carvajal por los avances de la investigación y dijo que el sumario estaba siendo instruido en el hospital y que trabajaban ya con un fiscal la denuncia penal. Y en ese momento reclamó a Escudero Salama que remita el informe, a pesar de que entonces el ex subdirector del Neonatal le dijo que faltaban testimonios y las historias clínicas.