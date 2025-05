Comenzaron a presentar sus alegatos los representantes de la querella en el juicio que se desarrolla en la Cámara 7° del Crimen, donde se investigan la causas de la muerte y serios problemas de salud que presentaron recién nacidos durante el período entre el18 de marzo y el 6 de junio de 2022, que tiene 11 imputados.

Vale recordar que la semana anterior expusieron sus conclusiones los integrantes de la fiscalía, Sergio Ruíz Moreno y Mercedes Ballestrini, quienes solicitaron penas de prisión perpetua para la enfermera Brenda Agüero y de ejecución condicional para el resto de los acusados.

El abogado Carlos Nayi expresó coincidencia en relación a la responsabilidad de Agüero, puntualizando que se ha comprobado por las pruebas presentadas que estuvo presente los diferentes días que se generaron emergencias en la atención de los neonatos, a la vez que recordó los contactos que tuvo con los bebés sin que fuera parte de su función en el nosocomio provincial.

La postura del abogado ya la había anticipado ante las cámaras de Canal 10 cuando calificó de “lobo estepario” a la trabajadora de la salud y detallar las actividades que fueron mencionadas durante el desarrollo del proceso y mencionan su participación.

“Manipuló a bebés trasgrediendo lugares que incluso no eran su espacio de trabajo de trabajo”, dijo al hacer referencia de que no se desempeñaba en el área Neonatología y recordó que los 13 casos ocurrieron durante los ocho días donde estuvo trabajando la enfermera imputada. Al mismo tiempo, resaltó que se no trata de un caso donde haya “un perejil” como apuntado.

Nayi también apuntó a la responsabilidad de los distintos exfuncionarios y médicos imputados señalando que “todos mataron” y sostuvo que la prueba es lo que condena, precisando que es suficiente y abundante.

Pidió que se considere que hubo “violencia institucional“ y requirió elevar las penas de aquellas médicas como María Alejandra Luján y Claudia Rinhelheim a quienes la fiscalía había solicitado la absolución de penas como falsedad ideológica.

Previamente, la defensor Oficial, Ana Pagliaro había alegado en relación a la vulnerabilidad de las víctimas y requirió que contemple el encuadramiento de “violencia institucional”.

Observó que la prueba demostró que existió un “mecanismo corporativo” entre los médicos del nosocomio que a pesar de lo que ocurría puertas adentro no se daba a conocer para que se investigue.

Los alegatos que presentaron la semana anterior los fiscales plantearon su eje en

la participación de la enfermera Agüero, a quien le solicitaron prisión perpetua y para la exdirectora, Liliana Asis, cuatro años de prisión, y al exministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo, tres años de prisión.

Vale recordar que durante el desarrollo de las audiencias los testimonios de madres y madres de los bebés apuntaron a la presencia de la enfermera imputada por distintas circunstancias en los hechos que determinaron gravísimas situaciones en la atención de los neonatos e incluso determinaron el fallecimiento de cinco de ellos.