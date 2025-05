El abogado Carlos Nayi pidió condenas efectivas para todos los imputados por la muertes de bebés en el Hospital Neonatal Provincial de Córdoba.

En el cierre de su alegato, frente al tribunal de Cámara Séptima del Crimen y los jurados populares, el letrado se diferenció del planteo que hicieron días atrás los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Balestrini.

Nayi dijo que la solicitud de una pena de cadena perpetua para la exenfermera Brenda Agüero lucía "tenue" pero aclaró: "debemos ser respetuosos de la ley".

El abogado que representa a un grupo de madres y padres marcó diferencias con la Fiscalía al llegar al punto de los exfuncionarios.

Nayi le pidió al tribunal y a los jurados populares condenas efectivas, de entre tres y seis años, para los exrepresentantes del gobierno provincial.

"Con respecto a los once impostores he pedido prisión efectiva para todos, los que dejaron de denunciar lo que les imponía la ley, los que celebraron un pacto de no agresión, los que ordenaron silencio", afirmó Nayi.

En particular, el letrado pidió seis años de cárcel para el exministro de Salud, Diego Cardozo, y para la exdirectora del nosocomio, Liliana Asís.