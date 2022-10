Este miércoles se llevó a cabo la jornada número 16 del juicio por el asesinato de Valentino Blas Correas. Se esperaba que declaren el comisario retirado Gonzalo Cumplido y el ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera.

Sin embargo, la extensa declaración de Cumplido ocupó toda la audiencia y la participación de Mosquera debió ser postergada para el 22 de noviembre de este año, día en que debutará la Selección Argentina de Fútbol en el Mundial de Qatar 2022.

El ex ministro manifestó que no podía declarar otro día que no fuera hoy porque este jueves a primera hora tiene programado un vuelo al exterior con regreso el 20 de noviembre.

Tras un debate entre el Tribunal, la defensa y la querella, sobre si continuaban este miércoles sin horario de cierre o lo citaban a la vuelta, se consensuó su presencia en la audiencia del 22 de noviembre, a las 9 de la mañana.