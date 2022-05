Durante la novena audiencia del juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa declararon Guillermo, Facundo y Analía Soledad Basaldúa, hermanos de la víctima. Además, tras un cuarto intermedio se presentó la reconstrucción virtual del hecho.

Cabe recordar que este viernes se realizará una inspección ocular con el jurado popular y las partes en el lugar donde fue encontrado el cuerpo.

Guillermo Basaldúa fue consultado sobre el viaje que realizó Cecilia. No recordaba en que fecha ella llegó a Córdoba e indicó que toda la comunicación era vía Whatsapp con un grupo que tienen en la familia. “Desde que se fue no me comuniqué personalmente por ella”, dijo.

También brindó detalles sobre la llegada de la familia a Capilla del Monte y sobre las inconsistencias con las que se encontraron acá, sobre todo respecto a Mario Mainardi, persona a quien Cecilia conocía del lugar.

"Me gustaría que ustedes sepan quiénes era mi hermana. Durante este proceso dieron a conocer cosas de mi hermana, chats y mensajes totalmente sesgados, que mostraban una parte de mi hermana muy alejada de la realidad", declaró.

Facundo Basaldúa, por su parte, explicó que Cecilia le "comentaba todo lo que hacía a diario. Fue dando vueltas por campings, por hospedajes, donde recibió desde el día 0 maltrato de la policía. No la dejaban quedarse en ningún lado”.

En relación a Mainardi, dijo que “este tipo Mario era filósofo sabía mucho. La estaba volviendo loca. Me lo decía por Whatsapp. Si no fuera por la cuarentena me hubiese ido hasta Capilla para saber lo que estaba pasando en esa casa".

También denunció que él brindó los mensajes a los policías que se encargaron de la investigación y que ellos "le dieron a la Fiscalía lo que le servía a ellos, omitieron todo el chat donde mi hermana habla de Mario Mainardi. Manipularon esos chats. Al día de hoy me siento incómodo ante todo el cuerpo policial".

Analía Soledad Basaldúa también indicó que Cecilia se comunicaba mediante el Whatsapp familiar. También dijo que mantenía diálogo con el subcomisario Zárate durante la búsqueda de su hermana y se pasaban información.

También declaró que cuando apareció sin vida Cecilia, la fiscal Paula Kelm le dijo a su padre que en el Facebook había conversaciones de Lucas Bustos -el único acusado- con su hermana. “Me metí en el Face y no había nada”, expresó.

Con información de Eugenia Marengo, corresponsal