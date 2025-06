Llega a su fin el histórico juicio por la muerte de los bebés en el Neonatal. Lo que se espera este miércoles 18 de junio en Tribunales II es una jornada maratónica que puede llegar a concluir a última hora de la tarde.

El jurado popular debe delibrar y decidir la culpabilidad o no de cada uno de los 11 imputados en cada hecho particular del cual se lo acusa. Brenda Agüero y 10 ex funcionarios del Ministerio de Salud de distintos rangos esperarán en el banquillo el veredicto final.

El programa Fuerte y Claro, por SRT Media, entrevistó a Gustavo Nievas, el abogado de Brenda Agüero , la principal acusada como autora material de la sucesión de muertes en el Hospital Materno Neonatal.

“No es una cosa tan sencilla, va a haber mucho para debatir”, comenzó explicando el abogado y apuntó contra las líneas investigativas elegidas por la Fiscalía General y las querellas.

“No hemos podido llegar a un nivel de certeza que nos puede permitir saber qué es lo que verdaderamente pasó”, remarcó Nievas quién volvió a sostener la inocencia de Brenda y el nulo peso probatorio de las pruebas mostradas hasta el día de hoy.

“No solamente sostenemos la inocencia de Brenda Agüero, sino que sostenemos que la prueba que se ha podido recabar no alcanza al tribunal o a los jurados”, expresó el abogado defensor.

El abogado puso la mirada sobre el potasio presente en el cuerpo de los bebés fallecidos. Según el letrado hubo distintas situaciones que habrían hecho aumentar los niveles de potasio y que no fueron provocadas necesariamente por inyecciones.

Nievas también remarcó que patólogos y profesionales de salud de nivel internacional, como Marta Cohen, cuestionaron el sistema que se utilizó para medir el potasio en las autopsias. “Es un sistema que hace 65 años no se usa en el mundo porque da falsos positivos. Estamos con un atraso en el método que se utilizó”, sentenció el abogado.

"Todos tenemos potasio en la sangre y todos, a partir del momento que fallecemos, ese potasio se suelta", destacó Nievas.

El abogado también apuntó contra las pruebas que hablan sobre los rasgos psicopáticos de personalidad de Brenda. “No es verdad que los peritos psicólogos y psiquiátricos dijeron que ella tenía una personalidad narcisista. Dijeron que tenía rasgos y hay una gran diferencia entre el rasgo y la personalidad”, señaló Nievas.

“Nada de su personalidad, de las once pruebas que le hicieron a Brenda, demuestra que ella sea capaz de llevar adelante la muerte de un bebé para hacerse ver”, refutó el abogado.

El veredicto de la Justicia se espera para la última hora de hoy miércoles. Hay alta expectativa y esperanza en las familias víctimas y damnificadas que aguardan la resolución del jurado.