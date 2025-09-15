El juicio por el caso de Solange Musse tiene como imputados a un médico y a una asistente social, ambos exintegrantes del COE por impedir, en agosto de 2020, el ingreso a Córdoba de Pablo Musse, padre de Solange, quien buscaba despedirse de su hija, enferma terminal de cáncer de mama en etapa IV, en Alta Gracia.

Cerca del mediodía de este lunes se conoció que el fiscal Julio Rivero solicitó un año y seis meses de prisión para los dos acusados. Además, por el hostigamiento recibido por la familia en su viaje hasta la ciudad de Plottier, el fiscal expuso que Solange Musse y su familia sean declarados víctimas de violencia institucional.

Los imputados son José Fernando Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó y coordinador del puesto sanitario fronterizo, y Analía Morales, asistente social. En aquel entonces eran integrantes del COE Regional Río Cuarto y fueron acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Posturas encontradas

Por un lado, dentro de las acusaciones que relata la querella, se sostiene un incumplimiento de los protocolos al desoír las excepciones humanitarias; de esta forma se vulneraron los derechos básicos no solo de Solange Musse, sino también de su padre.

Por otro lado, las defensas argumentan que sus clientes no tuvieron responsabilidad directa en el operativo de control de Huinca Renancó, donde el padre de la víctima fue obligado a volver, impidiéndole despedirse, y que sus imputaciones responden a una investigación con “falencias”.

Este juicio, en caso de condena, da lugar a aplicar el concepto de violencia institucional, lo que podría dar lugar a un nuevo juicio contra exministros y autoridades actuantes en agosto de 2020.