La candidata a diputada de Córdoba por el Nuevo Más, Julia Di Santi, no esquivó adjetivos para calificar al gobierno de Javier Milei que, este miércoles vetó la Ley de Financiamiento Universitario.

“¡Escándalo! ¡Milei veta la Universidad! Este gobierno oscurantista, ajustador y anticiencia muestra una vez más su crueldad, aún después del bochorno en PBA”, indicó en referencia a las elecciones del pasado domingo donde Fuerza Patria arrasó, dejando a La Libertad Avanza en segundo lugar.

La referente de izquierda llamó a salir a las calles: “¡Vamos ya a las calles a enfrentar a este gobierno que perdió toda legitimidad y construir una salida anticapitalista!”.

